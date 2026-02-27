Вибухи у Луганську: горить нафтобаза

В окупованому Луганську в ніч проти 27 лютого було чути серію вибухів. Місцеві жителі повідомили у мережі, що за містом видно заграву від пожежі. У деяких частинах Луганська відзначаються перебої зі світлом. Окупаційна влада не коментує те, що відбувається.

За даними пабліка «Dnipro Osint Гарбуз», дрони атакували нафтобазу. Горить один із резервуарів.

Раніше українські військовослужбовці завдали удару по району зосередження живої сили російських окупантів у районі Батьківщини Донецької області.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй