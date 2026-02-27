Ракетний удар по Бєлгороду: частковий блекаут

Наслідки обстрілу Бєлгорода.

За попередніми даними, під час ракетного удару по Бєлгороду під обстріл потрапила Бєлгородська теплоелектроцентраль. У районі залізничного вокзалу зафіксовано червоне сяйво. Про це повідомляють місцеві пабліки, інформують «Новини Донбасу».



Після обстрілу в місті частково зникло електропостачання. Про відключення світла повідомляють мешканці вулиць Чапаєва, Щорса, Садової, Мічуріна, Лугової, проспекту Богдана Хмельницького, провулку Чапаєва, мікрорайону Південно-Західного та району аеропорту.



У частині будинків північного й центрального районів Бєлгорода також припинилися водо- та теплопостачання. Фіксуються перебої в роботі домашнього інтернету.



Згодом жителі міста повідомили про відсутність електроенергії на вулицях Гагаріна, Чехова, Миколи Чумічова, Попова, Перемоги, у 1-му та 2-му Мічуринських провулках, а також у провулку Павлова.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого Російська Федерація здійснила атаку по території України із застосуванням 459 засобів повітряного нападу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»