Ракетний удар по Бєлгороду: частковий блекаут

За попередніми даними, під час ракетного удару по Бєлгороду під обстріл потрапила Бєлгородська теплоелектроцентраль. У районі залізничного вокзалу зафіксовано червоне сяйво. Про це повідомляють місцеві пабліки, інформують «Новини Донбасу».
Після обстрілу в місті частково зникло електропостачання. Про відключення світла повідомляють мешканці вулиць Чапаєва, Щорса, Садової, Мічуріна, Лугової, проспекту Богдана Хмельницького, провулку Чапаєва, мікрорайону Південно-Західного та району аеропорту.
У частині будинків північного й центрального районів Бєлгорода також припинилися водо- та теплопостачання. Фіксуються перебої в роботі домашнього інтернету.
Згодом жителі міста повідомили про відсутність електроенергії на вулицях Гагаріна, Чехова, Миколи Чумічова, Попова, Перемоги, у 1-му та 2-му Мічуринських провулках, а також у провулку Павлова.
Belgorod, a cool place! https://t.co/JjRLXf3EY6 pic.twitter.com/VRAf8cOQuy— Exilenova+ (@Exilenova_plus) February 26, 2026
Нагадаємо, у ніч на 26 лютого Російська Федерація здійснила атаку по території України із застосуванням 459 засобів повітряного нападу.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях