РФ вдруге атакувала центр Сум під час робіт рятувальників

Уранці російські війська завдали удару ударним безпілотним літальним апаратом по будівлі в центрі Сум. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Фото: Сумська ОВА
За його словами, після першого влучання було зафіксовано повторний удар у момент, коли на місці події працювали рятувальники.
Фото: Сумська ОВА
«Людей евакуювали своєчасно. Постраждалих немає. Наслідки атаки ліквідовують відповідні служби», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 лютого о 10:30 російська авіація скинула дві авіабомби ФАБ-250 з УМПК на місто Дружківка.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
