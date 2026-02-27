РФ вдруге атакувала центр Сум під час робіт рятувальників

Фото: Сумська ОВА

Уранці російські війська завдали удару ударним безпілотним літальним апаратом по будівлі в центрі Сум. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Фото: Сумська ОВА

За його словами, після першого влучання було зафіксовано повторний удар у момент, коли на місці події працювали рятувальники.

Фото: Сумська ОВА

«Людей евакуювали своєчасно. Постраждалих немає. Наслідки атаки ліквідовують відповідні служби», - йдеться у повідомленні.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»