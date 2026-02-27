Війська РФ вбили двох жителів Донеччини за добу

Наслідки обстрілу РФ.

За 26 лютого внаслідок обстрілів з боку РФ на території Донецької області загинули двоє жителів Дружківки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, протягом доби ще четверо людей в області дістали поранення: двоє — у населеному пункті Біленьке, один — у Добропіллі та одна людина — у Дружківці.



Загальна кількість жертв на території Донецької області без урахування Маріуполя та Волновахи складає 4061 загиблий та 8939 поранених.







Нагадаємо, 26 лютого о 10:30 російська авіація скинула дві авіабомби ФАБ-250 із універсальними модулями планування та корекції на Дружківку.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»