Ан-28 з Minigun ліквідував ударний БПЛА «Герань-2»

Лазерне підсвічування російського БПЛА перед атакою.

В мережі оприлюднили відео роботи літака Ан-28, оснащеного кулеметом Minigun та лазерною підсвіткою, який знищив ударний безпілотник «Герань-2». Про це повідомляють «Новини Донбасу».

Черга з кулемета Minigun з лазерним цілевказівником по ударному безпілотнику «Герань-2».

На кадрах помітно, як на російський БПЛА наводиться лазерна підсвітка, після чого з кулемета лунає черга, і безпілотник вибухає над полем.

Для знищення безпілотника «Герань-2» СОУ знадобилося не більше двох секунд після початку стрільби.

У ніч на 27 лютого противник атакував території України 187 ударними БПЛА типів «Шахед», «Гербера», «Італмас» та іншими безпілотниками. Близько 120 з них – «Шахеди».

Footage of Ukrainian An-28 door gunner shooting down Російський Shahed attack drone using його M134 minigun. pic.twitter.com/wWigfgfpGj — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 26, 2026

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона України збила або подавила 165 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»