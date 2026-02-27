Атака на окуповану Луганщину: уражені нафтобаза та підстанція, виникли пожежа та проблеми зі світлом

Наслідки удару по нафтобазі в окупованому Луганську. Фото: соцмережі

Вночі 27 лютого оператори дронів 1-го центру безпілотних систем ЗСУ уразили нафтобазу в окупованому Луганську. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу.



Внаслідок удару виникла пожежа.



Крім того, у місцевих проросійських пабліках заявили, що після атаки БПЛА у місті спостерігалися проблеми зі світлом.



У Телеграм-каналі Exilenova+ розповіли, що також були «прильоти» по підстанції «Черкаська» під захопленим містом Алчевськ Луганської області. Судячи з опублікованих кадрів, об'єкт загорівся.



Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що безпілотники атакували Луганськ та Слов'яносербський район.



«Під ударами опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Сталося загоряння. Можливі перебої з електропостачанням у деяких населених пунктах», – сказав Пасічник.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко