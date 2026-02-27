МВФ прогнозує зростання ВВП України на 1,8–2,5% у 2026 році, водночас держборг країни може сягнути понад 120% ВВП.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України на 8,1 млрд доларів США в рамках міжнародного пакету підтримки на 136,5 млрд доларів.



Рішення Ради МВФ дозволяє негайно виплатити близько 1,5 млрд доларів першого траншу для покриття дефіциту бюджету та підтримки макрофінансової стабільності.



Програма має на меті закріпити економічну та фінансову стабільність, вирішити проблему платіжного балансу, відновити середньострокову зовнішню життєздатність та просунути структурні реформи — зокрема зміцнення управління, боротьбу з корупцією та розвиток фінансового сектору для післявоєнного відновлення й підтримки курсу України на вступ до ЄС.



The Guardian зазначає, що МВФ прогнозує зростання економіки України у 2026 році на 1,8–2,5%. Це покращення відображає очікуване уповільнення інфляційного тиску та стабілізацію економіки на тлі триваючої війни.



Українська влада планує використовувати кошти МВФ разом із фінансуванням ЄС, G7 та двосторонніми ресурсами донорів для покриття прогнозного дефіциту у 52 млрд доларів у 2026 році та продовження реформ, необхідних для стійкого економічного зростання.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»