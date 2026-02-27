Російський БПЛА вночі атакував Краматорськ: удар прийшовся по критичній інфраструктурі

26 лютого о 23:00 російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Для атаки окупанти використовували БПЛА «Молнія-2».



Загиблих та постраждалих немає. Встановлюються остаточні наслідки удару.

Нагадаємо, що у прокуратурі розповіли подробиці авіаудару РФ по місту Дружківка на Донеччині, внаслідок атаки загинули люди.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко