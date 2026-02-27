У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп

Місце вибуху.

В окупованому Донецьку чоловіка судитимуть за звинуваченням у замаху на вбивство, незаконному обігу вибухівки та викраденні автомобіля. Про це повідомляє пресслужба так званого «Слідчого комітету ДНР», передають «Новини Донбасу».



За версією окупаційних структур, чоловікові інкримінують замах на вбивство двох і більше осіб, незаконне придбання і носіння вибухового пристрою, а також неправомірне заволодіння транспортним засобом.



Як стверджують представники окупаційної адміністрації, вночі 18 серпня минулого року на залізничному вокзалі в тимчасово окупованому Донецьку біля одного з магазинів чоловік вступив у конфлікт з групою людей. Під час сварки він дістав вибуховий пристрій і кинув його в натовп.



В результаті вибуху троє юнаків і дівчина отримали осколкові поранення. Після інциденту підозрюваний зник і, за даними окупантів, переховувався на окупованій частині регіону



Крім того, за три дні до цього — 15 серпня — чоловік разом зі знайомим (щодо якого також порушено «кримінальну справу») проник до житлового будинку через вікно, викрав ключі від автомобіля і викрав транспортний засіб.



Пізніше автомобіль був залишений на одній з вулиць міста, де його виявили представники окупаційних «правоохоронних органів». Наразі матеріали справи передані до так званого «суду». Чоловікові може загрожувати від 12 до 18 років позбавлення волі.



Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»