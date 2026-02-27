ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»

Затриманий окупантами луганчанин. Фото: кадр із відео

ФСБ затримала жителя окупованого Луганська. Про це стало відомо із заяви місцевого проросійського видання «ЛІЦ» з посиланням на так зване «Управління ФСБ по ЛНР».



Окупанти стверджують, що луганчанин нібито «з метою сприяння українським військам передав представникам спецслужб України дані про місця дислокації підрозділів ЗС РФ у Луганській області».



ФСБ йому інкримінує «державну зраду».

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині дітей з семи років навчатимуть стріляти та керувати дронами.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко