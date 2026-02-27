У Слов'янську через пічне опалення загорівся будинок: загинула жінка

Пожежа у приватному будинку у Слов'янську. Фото: ДСНС

27 лютого о 05:50 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Слов'янськ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



На місці рятувальники встановили, що пожежа сталася всередині будинку. Під час розвідки та гасіння вогню в одній із кімнат бійці ДСНС виявили тіло жінки.



О 06:47 рятувальники загасили пожежу на площі 25 квадратних метрів. Попередньою причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко