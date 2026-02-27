На Трипільській ТЕС викрили розкрадання понад 50 млн грн — Кравченко

Фото: Кримський Розслідувач

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми розкрадання понад 50 млн грн на відбудові Трипільської ТЕС після російських обстрілів.

Фото: Офіс Генпрокурора України.

До оборудки причетні керівники двох підрядних компаній. Вони штучно завищували ціни на послуги, будматеріали та технічне обладнання, а для «відмивання» коштів укладали фіктивні договори з тіньовими підприємствами.

У схемі використовували родичів і підконтрольні фірми, подаючи на тендери узгоджені пропозиції. Різницю між реальною та документальною ціною отримували готівкою через кур’єрів.

Підозрювані у заволодінні майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів.

Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.



Двоє перебувають під домашнім арештом, ще трьом суд обирає запобіжний захід із можливістю внесення застави по 51 млн грн кожному. Місцезнаходження ще одного фігуранта встановлюється.







Нагадаємо, в результаті масованої ракетної атаки в ніч на четвер 11 квітня 2024 року війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка Київської області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»