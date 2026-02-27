Війська Росії атакували енергетику у Донецькій області: частина абонентів без світла

Російська армія вдарила по енергетичній інфраструктурі у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок атаки знеструмлена частина споживачів у регіоні.



«Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити всіх знеструмлених абонентів», – сказали в компанії.

Нагадаємо, що у прокуратурі розповіли подробиці авіаудару РФ по місту Дружківка на Донеччині, внаслідок атаки загинули люди.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко