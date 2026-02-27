МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція.

МАГАТЕ досягло згоди між Росією та Україною щодо локального припинення вогню для початку ремонту резервної лінії живлення 330 кВ до Запорізької атомної електростанції. Про це заявив гендиректор агентства Рафаель Маріано Гроссі.



Лінія була пошкоджена 2 січня. Наразі найбільша АЕС Європи залежить від єдиної робочої магістралі 750 кВ. Експерти МАГАТЕ вирушили на лінію фронту для моніторингу ремонту.



«На станції перевірено зимові заходи безпеки, включно із захистом систем охолодження та готовністю дизель-генераторів», - йдеться у повідомленні.

Раніше, 18 січня 2026 року, повідомлялося, що Україна та Росія домовилися про припинення вогню в районі Запорізької АЕС задля забезпечення ядерної безпеки.



Нагадаємо, з початку повномасштабної війни українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії електропередачі, які забезпечують живлення станції.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»