У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у Луганську: ЗСУ також вдарили по складу ПММ під Маріуполем

Наслідки атаки на нафтобазу в окупованому Луганську. Фото: соцмережі

Вночі 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Луганська» в окупованому Луганську. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зафіксована масштабна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється. Об'єкт задіяний у забезпеченні російських військ



Також ЗСУ вдарили по складах паливно-мастильних матеріалів поблизу окупованих Маріуполя, сіл Новоторецьке та Коптєве на Донеччині та пункту управління БПЛА недалеко від захопленого селища Райське на Херсонщині.

Нагадаємо, що вночі 27 лютого також були «прильоти» по підстанції під окупованим містом Алчевськ на Луганщині, внаслідок чого виникли пожежа та перебої зі світлом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко