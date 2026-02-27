Слов'янськ та громада – під масованим обстрілом РФ: понад 10 будинків пошкоджені, є поранена

З вечора 26 лютого під масованим російським обстрілом перебуває Слов'янська громада Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Окупанти для ударів використовують РСЗВ та FPV-дрони.
Наразі відомо, що у місті Слов'янськ пошкоджені приватний будинок та три автомобілі. Поранення отримала одна людина.
У селищі Билбасівка пошкоджені щонайменше 11 приватних будинків.
Нагадаємо, що вночі 26 лютого російський БПЛА атакував місто Краматорськ на Донеччині, удар прийшовся по критичній інфраструктурі.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко