Слов'янськ та громада – під масованим обстрілом РФ: понад 10 будинків пошкоджені, є поранена

27 лютого 2026, 14:45

З вечора 26 лютого під масованим російським обстрілом перебуває Слов'янська громада Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Окупанти для ударів використовують РСЗВ та FPV-дрони.

Наразі відомо, що у місті Слов'янськ пошкоджені приватний будинок та три автомобілі. Поранення отримала одна людина.

У селищі Билбасівка пошкоджені щонайменше 11 приватних будинків.

Нагадаємо, що вночі 26 лютого російський БПЛА атакував місто Краматорськ на Донеччині, удар прийшовся по критичній інфраструктурі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Вадим Лях
Місця
Слов'янськ
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Поранені Обстріл РСЗВ FPV-дрони
@novosti.dn.ua

