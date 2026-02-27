На Донеччині зруйновано греблю: РФ посилює тиск на Костянтинівку

Російські війська підірвали греблю в районі населеного пункту Осиково, застосувавши тритонну керовану авіаційну бомбу. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



За даними джерела, противник посилює активність у боях за Костянтинівку, намагаючись вплинути на логістичне забезпечення міста. Раніше російські сили знищили один із мостів на північно-західних околицях Костянтинівки, розраховуючи ускладнити постачання Сил оборони України. Проте українські військові почали вибудовувати альтернативні маршрути, що суттєво не вплинуло на ситуацію.



У ніч напередодні війська РФ застосували тритонну керовану авіабомбу та зруйнували дамбу в районі Осикового. В результаті стався розлив води, який підтопив місцевість. За словами українських військових, вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на «суцільне болото». Зараз проїзд у цьому напрямку неможливий.



«Противник виконує на цій ділянці фронту завдання, яке він поставив собі понад рік тому — опанувати повністю над трасою від Бахмута через Костянтинівку на Покровськ, і далі на Павлоград», — розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі «Суспільного». Донбас».



Він пояснив, що штурмувати «на лоб» Костянтинівку, яка готувалася до цього місяцями, дуже складно. Тому російські війська роблять все, щоб оточити Костянтинівку, ускладнити постачання українських військ та завадити медичній евакуації поранених.



За даними DeepState, повністю зупинити логістику до міста окупантам не вдалося, оскільки існують інші маршрути постачання та пересування. Проте вдалося тимчасово ускладнити забезпечення Костянтинівки російським силам.



Аналітики зауважують, що такі дії є черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Крім того, те, що відбувається, свідчить про підвищену увагу російських військ до напрямку Костянтинівки. Спроби вплинути на логістику можуть вказувати на підготовку до більш рішучих та концентрованих дій. Нині противник випробовує оборону по периметру міста, намагаючись виявити слабкі місця.



Окрема увага, за даними джерел, зосереджена на південно-західній ділянці — у районах Іллінівки та Берестка.

У місті Костянтинівка Донецької області українські військові зафіксували удари по житловому кварталі із застосуванням фосфорних боєприпасів. Раніше українські військові опублікували кадри Костянтинівки «до та після» ударів.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй