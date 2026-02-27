Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На Донеччині зруйновано греблю: РФ посилює тиск на Костянтинівку
27 лютого 2026, 15:11

На Донеччині зруйновано греблю: РФ посилює тиск на Костянтинівку

На Донеччині зруйновано греблю: РФ посилює тиск на Костянтинівку

Російські війська підірвали греблю в районі населеного пункту Осиково, застосувавши тритонну керовану авіаційну бомбу. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

За даними джерела, противник посилює активність у боях за Костянтинівку, намагаючись вплинути на логістичне забезпечення міста. Раніше російські сили знищили один із мостів на північно-західних околицях Костянтинівки, розраховуючи ускладнити постачання Сил оборони України. Проте українські військові почали вибудовувати альтернативні маршрути, що суттєво не вплинуло на ситуацію.

У ніч напередодні війська РФ застосували тритонну керовану авіабомбу та зруйнували дамбу в районі Осикового. В результаті стався розлив води, який підтопив місцевість. За словами українських військових, вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на «суцільне болото». Зараз проїзд у цьому напрямку неможливий.

«Противник виконує на цій ділянці фронту завдання, яке він поставив собі понад рік тому — опанувати повністю над трасою від Бахмута через Костянтинівку на Покровськ, і далі на Павлоград», — розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі «Суспільного». Донбас».

Він пояснив, що штурмувати «на лоб» Костянтинівку, яка готувалася до цього місяцями, дуже складно. Тому російські війська роблять все, щоб оточити Костянтинівку, ускладнити постачання українських військ та завадити медичній евакуації поранених.

За даними DeepState, повністю зупинити логістику до міста окупантам не вдалося, оскільки існують інші маршрути постачання та пересування. Проте вдалося тимчасово ускладнити забезпечення Костянтинівки російським силам.

Аналітики зауважують, що такі дії є черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Крім того, те, що відбувається, свідчить про підвищену увагу російських військ до напрямку Костянтинівки. Спроби вплинути на логістику можуть вказувати на підготовку до більш рішучих та концентрованих дій. Нині противник випробовує оборону по периметру міста, намагаючись виявити слабкі місця.

Окрема увага, за даними джерел, зосереджена на південно-західній ділянці — у районах Іллінівки та Берестка.

У місті Костянтинівка Донецької області українські військові зафіксували удари по житловому кварталі із застосуванням фосфорних боєприпасів. Раніше українські військові опублікували кадри Костянтинівки «до та після» ударів.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй

ТЕГИ

Місця
Костянтинівка Осиково
Інше
підрив греблі

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
02:20
Вибухи у Луганську: горить нафтобаза
17:34
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму
17:14
ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області
16:57
Донбас SOS запускає музичний проєкт пам'яті
16:26
На ТОТ Херсонської області фермерам анулюють декларації
16:04
У Маріуполі окупанти залучають школярів до мілітаристських ритуалів
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
19:11
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
13:13
ССО уразили С-400 та знищили «Панцир-С1» у Криму
09:52
На окупованій Луганщині дітей з семи років вчитимуть стріляти та керувати дронами – ОВА
19:55
На захопленій Луганщині проблеми з інтернетом: окупанти заявили про хакерську атаку на «провайдерів»
18:11
Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини: низка населених пунктів без світла
16:58
Жителя Маріуполя засудили до колонії за коментарі у Telegram
16:30
Українські дрони знищили РСЗВ, ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів у Криму та Запорізькій області
усі новини
09:50
Ізраїль та США завдають ударів по ядерних об'єктах в Ірані
22:40
Вже підготовлено плани щодо областей щодо відновлення захисту енергооб'єктів — Зеленський
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
21:33
На чергове судове засідання Неля Штепа знову не з'явилася: експертизу щодо її стану здоров'я завершено
20:59
Війська РФ атакували Краматорськ, є багато пошкоджень
20:46
Світло вимикатимуть усім: «Укренерго» заявило про графіки на 28 лютого
20:20
У Львові планують збудувати квартири для маріупольців
19:57
Після відключення Starlink армія РФ майже без зв'язку — Федоров
19:17
У Донецькій області перебувають на обліку 19 звільнених з полону військовослужбовців
17:52
«Шахтар» дізнався суперника в 1/8 Ліги конференцій
17:42
РФ відсувала дедлайни із захоплення Донецької області до десяти разів
17:41
На Донеччині запрацював окремий антидроновий батальйон поліції особливого призначення
17:17
Правозахисники закликали Зеленського ветувати закон про обов'язкову евакуацію
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
16:16
ГУР оприлюднило перехоплення про небажання штурму в армії РФ
16:04
ЗСУ уразили російську систему ППО «Панцир-С1» на «Азовсталі» в окупованому Маріуполі
15:49
З 27 лютого в низці населених пунктів Донеччини діє нова комендантська година
15:11
На Донеччині зруйновано греблю: РФ посилює тиск на Костянтинівку
14:45
Слов'янськ та громада – під масованим обстрілом РФ: понад 10 будинків пошкоджені, є поранена
14:34
У Костянтинівці зафіксували удари фосфором та ФАБ-1500
усі новини
ВІДЕО
Вже підготовлено плани щодо областей щодо відновлення захисту енергооб'єктів. Фото: ОП Вже підготовлено плани щодо областей щодо відновлення захисту енергооб'єктів — Зеленський
27 лютого, 22:40
В окупованому Маріуполі вперше виписали штраф. Фото: скриншот У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
27 лютого, 21:58
Удар по російському ЗРГК «Панцир-С1» на «Азовсталі». Фото: кадр із відео ЗСУ уразили російську систему ППО «Панцир-С1» на «Азовсталі» в окупованому Маріуполі
27 лютого, 16:04
Скидання фосфорних бомб на Костянтинівку. У Костянтинівці зафіксували удари фосфором та ФАБ-1500
27 лютого, 14:34
Фото: Кримський Розслідувач На Трипільській ТЕС викрили розкрадання понад 50 млн грн — Кравченко
27 лютого, 11:55
Лазерне підсвічування російського БПЛА перед атакою. Ан-28 з Minigun ліквідував ударний БПЛА «Герань-2»
27 лютого, 09:29
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір