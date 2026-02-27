ЗСУ уразили російську систему ППО «Панцир-С1» на «Азовсталі» в окупованому Маріуполі

Удар по російському ЗРГК «Панцир-С1» на «Азовсталі». Фото: кадр із відео

27 лютого пілоти дронів 413-го полку безпілотних систем «Рейд» ЗСУ уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» в окупованому Маріуполі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.



Система ППО перебувала на території заводу «Азовсталь».



Для удару по цілі українські військові використовували БПЛА middle strike українського виробництва.



«Виявлення та знищення складових ППО противника дальньої, середньої та ближньої дальності – один із пріоритетів СБС», – зазначив «Мадяр».

Нагадаємо, що вночі 27 лютого ЗСУ уразили склад ПММ російських військ під Маріуполем.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко