З 27 лютого в низці населених пунктів Донеччини діє нова комендантська година

Фото: freeradio.com.ua

Відсьогодні, 27 лютого, у Миколаївці та низці населених пунктів громади Донецької області змінено час дії комендантської години. На відповідне розпорядження від Донецької обласної державної адміністрації посилається місцева влада.



У населених пунктах, наближених до лінії бойового дотику, встановлюється комендантська година з 15.00 до 11.00 наступного дня. Тобто пересування мирних жителів дозволено щодня протягом 4 годин.



Нові правила стосуються міста Миколаївка, а також сіл Никонорівка, Оріхуватка, Юрківка, Першотравневка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка, Стародубівка, Піскунівка та селищ Райгородок та Донецьке.



Крім того, обмеження введені в населених пунктах Святогірської міської територіальної громади, що розташовані поблизу лінії фронту: Святогірськ, Сидорове, Тетянівка, Пришиб, Богородичне та Маяки.



Також встановлено спеціальний режим світломаскування.



Обмеження діятимуть до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.



У зв'язку із запровадженням комендантської години з 28 лютого скасовуються автобусні рейси за маршрутом Райгородок — Слов'янськ. Рішення прийнято з метою безпеки пасажирів та водіїв. Інформація про функціонування автобусного сполучення до Миколаївки на цей час відсутня.



Миколаївка щодня зазнає обстрілів з боку російських військ. Місто розташоване більш ніж за 30 кілометрів на північ від окупованого Бахмута і приблизно на такій же відстані на південь від окупованої Кремінної в Луганській області.



У грудні 2025 року в Миколаївці та громаді було оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми. До початку повномасштабного вторгнення в Миколаївці проживало близько 21 тисячі осіб. Наразі там залишаються близько 4 тисяч мирних жителів.



Подібний графік діє і у Дружківці Донецької області.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй