Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем

Електричка на окупованій Донеччині. Фото: угруповання «ДНР»

Електричку з Донецька до Маріуполя, яку окупанти «планують запустити до початку курортного сезону», надалі нібито продовжать до Луганська. Про це стало відомо із заяви так званого «прем'єр-міністра ДНР» Андрія Черткова, якого цитує місцеве проросійське видання «ДАН».



За його словами, у 2026 році вони нібито «планують дві речі, про які заявили».



«Це запуск електрички Донецьк-Маріуполь, потім ми її зв'яжемо з Луганськом. За 1 годину 15 хвилин ми з центру Донецька маємо добиратися до центру Маріуполя», – сказав псевдочиновник.



Варто зазначити, що від початку окупації частини Донецької області загарбники так і не змогли налагодити залізничне сполучення. Наприклад, вокзал у Донецьку з 2014 року стояв законсервованим і не працював, а у травні 2025-го окупанти «похвалилися» прибуттям туди однієї електрички із захопленого Дебальцевого.

Нагадаємо, що раніше в угрупованні «ДНР» заявили, що хочуть «запустити швидкісні електрички» між окупованими Донеччиною та Луганщиною.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко