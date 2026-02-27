Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
РФ відсувала дедлайни із захоплення Донецької області до десяти разів
27 лютого 2026, 17:42

РФ відсувала дедлайни із захоплення Донецької області до десяти разів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія близько десяти разів обіцяла захопити Донецьку область у її адміністративних межах. Дедлайни, які озвучували різні джерела протягом чотирьох років, були зірвані.

У 2022 році, після того, як дійти до Києва за три дні не вдалося, апетити РФ стали більш фрагментарними. Москва перемикнулася на окремі регіони або міста. Наприкінці травня українські медіа, посилаючись на дані спецслужб, писали: Путін поставив своїй армії дедлайн із захоплення Донецької області до 1 липня. «Новини Донбасу» проаналізували карти Deep State. На них видно, що в червні окупантам вдалося просунутися лише в районі Святогірська та Бахмута, тоді як біля Вугледара їх частково відкинули Сили оборони.

Наступний дедлайн, за інформацією Генштабу ЗСУ, був 15 вересня 2022 року. Однак саме у вересні відбулася відома «харківська операція», і армія РФ не лише не мала успіху, а й відкотилася за річку Оскіл. Під контроль Сил оборони перейшов Святогірськ, а до середини жовтня — Лиман та інші населені пункти на півночі Донецької області. Попри це, як заявляли в Офісі президента України, Кремль встановив новий дедлайн — 31 жовтня, який також було зірвано.

У 2023 році з’явилися нові часові межі. За інформацією української розвідки, спочатку це був березень — 1-ше та 31-ше число, однак у перші місяці року лінія фронту практично не змінювалася. Тому Росія зосередилася на обіцянках окупації вже не всієї області, а окремих міст. Навесні 2023-го це був Бахмут. Його планували зайняти до 9 травня, але зрештою місто перейшло під контроль РФ лише наприкінці весни. Також до кінця 2023 року Москва намагалася окупувати Авдіївку. Місто вдалося захопити лише у лютому 2024-го. За інформацією українських військових експертів, перед армією РФ стояло завдання до кінця 2023 року забрати всю Донеччину. Серед офіційних підтверджень цього дедлайну — лише коментар колишнього начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша. Цей дедлайн також було зірвано.

У травні 2024 року аналітики Американського інституту вивчення війни повідомили про новий дедлайн повного захоплення Донецької та Луганської областей — кінець року. Попри доволі значні успіхи окупантів — у 2024 році були захоплені Вугледар, Гірник, Українськ, армія РФ підійшла до Курахового — повністю область так і не захопили.

У 2025 році почалися нові дедлайни. 14 липня 2025 року Володимир Путін у розмові з Дональдом Трампом, за інформацією американського медіа Axios, повідомив, що «протягом наступних 60 днів здійснить новий наступ, щоб вийти на адміністративні межі українських регіонів». Але до середини вересня армії РФ знову нічого не вдалося. Так само не вдалося окупувати Покровськ і Часів Яр, хоча плани щодо захоплення цих міст також ставилися.

Уже у 2026 році, за інформацією представника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російське командування визначило новий символічний дедлайн — 24 лютого. Однак очевидно, що менш ніж за тиждень РФ не зможе захопити весь регіон. А за даними заступника голови Офісу президента Павла Паліси, Путін поставив завдання повністю захопити Донецьку область України до квітня 2026 року.

Нагадаємо, що станом на сьогодні під контролем Києва залишається, за різними даними, від 10 до 29 відсотків Донецької області.

Авторка: Вікторія Іщенко, редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Інше
Війна Наступ РФ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
02:20
Вибухи у Луганську: горить нафтобаза
17:34
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму
17:14
ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області
16:57
Донбас SOS запускає музичний проєкт пам'яті
16:26
На ТОТ Херсонської області фермерам анулюють декларації
16:04
У Маріуполі окупанти залучають школярів до мілітаристських ритуалів
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
19:11
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
13:13
ССО уразили С-400 та знищили «Панцир-С1» у Криму
09:52
На окупованій Луганщині дітей з семи років вчитимуть стріляти та керувати дронами – ОВА
19:55
На захопленій Луганщині проблеми з інтернетом: окупанти заявили про хакерську атаку на «провайдерів»
18:11
Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини: низка населених пунктів без світла
16:58
Жителя Маріуполя засудили до колонії за коментарі у Telegram
16:30
Українські дрони знищили РСЗВ, ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів у Криму та Запорізькій області
усі новини
09:50
Ізраїль та США завдають ударів по ядерних об'єктах в Ірані
22:40
Вже підготовлено плани щодо областей щодо відновлення захисту енергооб'єктів — Зеленський
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
21:33
На чергове судове засідання Неля Штепа знову не з'явилася: експертизу щодо її стану здоров'я завершено
20:59
Війська РФ атакували Краматорськ, є багато пошкоджень
20:46
Світло вимикатимуть усім: «Укренерго» заявило про графіки на 28 лютого
20:20
У Львові планують збудувати квартири для маріупольців
19:57
Після відключення Starlink армія РФ майже без зв'язку — Федоров
19:17
У Донецькій області перебувають на обліку 19 звільнених з полону військовослужбовців
17:52
«Шахтар» дізнався суперника в 1/8 Ліги конференцій
17:42
РФ відсувала дедлайни із захоплення Донецької області до десяти разів
17:41
На Донеччині запрацював окремий антидроновий батальйон поліції особливого призначення
17:17
Правозахисники закликали Зеленського ветувати закон про обов'язкову евакуацію
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
16:16
ГУР оприлюднило перехоплення про небажання штурму в армії РФ
16:04
ЗСУ уразили російську систему ППО «Панцир-С1» на «Азовсталі» в окупованому Маріуполі
15:49
З 27 лютого в низці населених пунктів Донеччини діє нова комендантська година
15:11
На Донеччині зруйновано греблю: РФ посилює тиск на Костянтинівку
14:45
Слов'янськ та громада – під масованим обстрілом РФ: понад 10 будинків пошкоджені, є поранена
14:34
У Костянтинівці зафіксували удари фосфором та ФАБ-1500
усі новини
ВІДЕО
Вже підготовлено плани щодо областей щодо відновлення захисту енергооб'єктів. Фото: ОП Вже підготовлено плани щодо областей щодо відновлення захисту енергооб'єктів — Зеленський
27 лютого, 22:40
В окупованому Маріуполі вперше виписали штраф. Фото: скриншот У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
27 лютого, 21:58
Удар по російському ЗРГК «Панцир-С1» на «Азовсталі». Фото: кадр із відео ЗСУ уразили російську систему ППО «Панцир-С1» на «Азовсталі» в окупованому Маріуполі
27 лютого, 16:04
Скидання фосфорних бомб на Костянтинівку. У Костянтинівці зафіксували удари фосфором та ФАБ-1500
27 лютого, 14:34
Фото: Кримський Розслідувач На Трипільській ТЕС викрили розкрадання понад 50 млн грн — Кравченко
27 лютого, 11:55
Лазерне підсвічування російського БПЛА перед атакою. Ан-28 з Minigun ліквідував ударний БПЛА «Герань-2»
27 лютого, 09:29
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір