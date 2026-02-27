РФ відсувала дедлайни із захоплення Донецької області до десяти разів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія близько десяти разів обіцяла захопити Донецьку область у її адміністративних межах. Дедлайни, які озвучували різні джерела протягом чотирьох років, були зірвані.

У 2022 році, після того, як дійти до Києва за три дні не вдалося, апетити РФ стали більш фрагментарними. Москва перемикнулася на окремі регіони або міста. Наприкінці травня українські медіа, посилаючись на дані спецслужб, писали: Путін поставив своїй армії дедлайн із захоплення Донецької області до 1 липня. «Новини Донбасу» проаналізували карти Deep State. На них видно, що в червні окупантам вдалося просунутися лише в районі Святогірська та Бахмута, тоді як біля Вугледара їх частково відкинули Сили оборони.



Наступний дедлайн, за інформацією Генштабу ЗСУ, був 15 вересня 2022 року. Однак саме у вересні відбулася відома «харківська операція», і армія РФ не лише не мала успіху, а й відкотилася за річку Оскіл. Під контроль Сил оборони перейшов Святогірськ, а до середини жовтня — Лиман та інші населені пункти на півночі Донецької області. Попри це, як заявляли в Офісі президента України, Кремль встановив новий дедлайн — 31 жовтня, який також було зірвано.

У 2023 році з’явилися нові часові межі. За інформацією української розвідки, спочатку це був березень — 1-ше та 31-ше число, однак у перші місяці року лінія фронту практично не змінювалася. Тому Росія зосередилася на обіцянках окупації вже не всієї області, а окремих міст. Навесні 2023-го це був Бахмут. Його планували зайняти до 9 травня, але зрештою місто перейшло під контроль РФ лише наприкінці весни. Також до кінця 2023 року Москва намагалася окупувати Авдіївку. Місто вдалося захопити лише у лютому 2024-го. За інформацією українських військових експертів, перед армією РФ стояло завдання до кінця 2023 року забрати всю Донеччину. Серед офіційних підтверджень цього дедлайну — лише коментар колишнього начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша. Цей дедлайн також було зірвано.



У травні 2024 року аналітики Американського інституту вивчення війни повідомили про новий дедлайн повного захоплення Донецької та Луганської областей — кінець року. Попри доволі значні успіхи окупантів — у 2024 році були захоплені Вугледар, Гірник, Українськ, армія РФ підійшла до Курахового — повністю область так і не захопили.



У 2025 році почалися нові дедлайни. 14 липня 2025 року Володимир Путін у розмові з Дональдом Трампом, за інформацією американського медіа Axios, повідомив, що «протягом наступних 60 днів здійснить новий наступ, щоб вийти на адміністративні межі українських регіонів». Але до середини вересня армії РФ знову нічого не вдалося. Так само не вдалося окупувати Покровськ і Часів Яр, хоча плани щодо захоплення цих міст також ставилися.



Уже у 2026 році, за інформацією представника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російське командування визначило новий символічний дедлайн — 24 лютого. Однак очевидно, що менш ніж за тиждень РФ не зможе захопити весь регіон. А за даними заступника голови Офісу президента Павла Паліси, Путін поставив завдання повністю захопити Донецьку область України до квітня 2026 року.



Нагадаємо, що станом на сьогодні під контролем Києва залишається, за різними даними, від 10 до 29 відсотків Донецької області.

Авторка: Вікторія Іщенко, редакторка «Новин Донбасу»