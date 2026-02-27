«Шахтар» дізнався суперника в 1/8 Ліги конференцій

Донецький «Шахтар» перед грою з «Карпатами».

Донецький «Шахтар» дізнався свого суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА 2025/26. Офіційне жеребкування відбулося 27 лютого в Будинку європейського футболу в Ньйоні (Швейцарія), повідомляють «Новини Донбасу».



«Гірники» зустрінуться з польським клубом «Лех». Перший матч пройде на виїзді 12 березня, матч-відповідь – 19 березня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові. Квитки вже доступні на офіційному сайті «Шахтаря».

«Лех» у груповій стадії посів 11-те місце (10 очок, різниця м’ячів 12–8), здобув перемоги над «Рапідом», «Лозанною» та «Сігмою», зіграв внічию з «Майнцом» і поступився «Лінкольн Ред Імпс» та «Райо Вальєкано». У стикових матчах плейоф «Лех» двічі обіграв фінський КуПС (2:0, 1:0).



Переможець протистояння «Шахтар» – «Лех» у 1/4 фіналу зустрінеться з сильнішим клубом пари «АЗ Алкмаар» – «Спарта» Прага. Фінал турніру відбудеться 27 травня в Лейпцигу (Німеччина).

Результати жеребкування Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26.

Нагадаємо, команда Арди Турана завершила основний етап Ліги конференцій на шостому місці, набравши 13 очок, і напряму вийшла до 1/8 фіналу, оминувши перший раунд плей-оф.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»