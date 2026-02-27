На Донеччині запрацював окремий антидроновий батальйон поліції особливого призначення

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що підрозділ був створений для захисту громадянської інфраструктури, логістики та «доріг життя», якими евакуювали людей.



«За кілька місяців роботи бійці вже знешкодили понад 3100 повітряних цілей. Це врятовані життя і об'єкти, що збереглися. Ворог постійно змінює тактику, і ми маємо відповідати. Створення цього батальйону — приклад того, як поліція адаптується до нових викликів та посилює захист Донбасу», — зазначив він.





Крім того, Філашкін відзначив найкращих спецназівців знаками «Знак Пошани» та відзнаками «Голови Ради оборони Донецької області».



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

