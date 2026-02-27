У Донецькій області перебувають на обліку 19 звільнених з полону військовослужбовців

У п'ятницю, 27 лютого, відбулося чергове засідання робочої групи з координації на території Донецької області роботи з надання допомоги, соціальних послуг ветеранам війни, військовослужбовцям, сім'ям загиблих (померлих або визнаних зниклими безвісти) військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.



«Станом на сьогоднішній день на обліку у військових адміністраціях перебувають 19 військовослужбовців, звільнених із полону, та 5 важкопоранених військовослужбовців», — йдеться у повідомленні.



На засіданні визначили пріоритетні завдання та сформували ключові напрями подальшої діяльності, спрямованої на удосконалення механізмів надання допомоги відповідним категоріям захисників.



«Робоча група забезпечуватиме системний супровід та координацію заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та членів їхніх сімей», — додали у відомстві.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

