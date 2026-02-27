Після відключення Starlink армія РФ майже без зв'язку — Федоров

Після відключення Starlink армія РФ майже без зв'язку. Фото: Михайло Федоров

Офіційно Starlink не працює в Росії, тому активність російських окупантів знизилася, а кількість їх стриму скоротилася в 11 разів. Про це повідомив голова Міністерства оборони України Михайло Федоров, передає NV.



Глава оборонного відомства заявила, що перехоплення радіоефірів значно збільшилося, українська команда оперативно відреагувала на загрозу російських дронів, які використовувалися через термінали Starlink.



Як зазначається, російські термінали було відключено, це значно посилило захист цивільного населення та можливості українських військових.



Раніше ми писали, що російські сили зменшили кількість штурмів на фронті після блокування незареєстрованих SpaceX терміналів супутникового інтернету Starlink.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

