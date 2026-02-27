У Львові планують збудувати квартири для маріупольців. Фото: міськрада

У п'ятницю, 27 лютого, мер Маріуполя Вадим Бойченко та мер Львова Андрій Садовий підписали меморандум про будівництво соціального житла у Львові. Документом визначено передачу ділянки майже 1 гектар під будівництво соціального та доступного житла для громади Маріуполя в рамках урядової програми «Мій дім. Україна». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«Плануємо збудувати 500 квартир для сімей-маріупольців, зокрема, переселенців, військовослужбовців, ветеранів, медичних працівників, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та членів сімей загиблих захисників України», — йдеться у повідомленні.



Крім того, цього року планується будівництво у Білій Церкві та Львові. У рамках проекту «Мій дім. Україна» планують збудувати 2000 квартир у Київській та Львівській областях.



Раніше ми писали, що у Кропивницькому Кіровоградській області планують провести поточний ремонт гуртожитку №1 Центральноукраїнського національного технічного університету, який після оновлення використовуватиметься для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб із Маріуполя.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

