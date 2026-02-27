Світло вимикатимуть усім: «Укренерго» заявило про графіки на 28 лютого

У суботу, 28 лютого, графіки погодинних відключень світла діятимуть у всіх областях України. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових — графіки обмеження потужності.



В «Укренерго» вкотре повідомили, що причиною дії графіків відключення електроенергії є наслідки російських комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.



«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень на вашу адресу — дізнайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком — будь ласка, споживайте її дбайливо», — йдеться у повідомленні.



