Світло вимикатимуть усім: «Укренерго» заявило про графіки на 28 лютого

У суботу, 28 лютого, графіки погодинних відключень світла діятимуть у всіх областях України. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових — графіки обмеження потужності.
В «Укренерго» вкотре повідомили, що причиною дії графіків відключення електроенергії є наслідки російських комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.
«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень на вашу адресу — дізнайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком — будь ласка, споживайте її дбайливо», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що російська армія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Донеччині.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
