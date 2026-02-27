Війська РФ атакували Краматорськ, є багато пошкоджень

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Російська армія 27 лютого тричі обстріляла Краматорськ Донецької області. Обійшлося без жертв та постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, о 09:00 росіяни атакували дроном «Молнія-2» приватний сектор, пошкоджено житловий будинок.



Крім того, о 12:45 FPV-дрон з бойовою частиною вдарив по приватному сектору.





У період з 13:00 до 13:30, із застосуванням стовбурової артилерії, російські війська завдали восьми ударів по приватному сектору. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки.



Раніше ми писали, що з вечора 26 лютого під масованим російським обстрілом перебуває Слов'янська громада на Донеччині.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

