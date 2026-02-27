На чергове судове засідання Неля Штепа знову не з'явилася: експертизу щодо її стану здоров'я завершено

На чергове судове засідання Неля Штепа знову не з'явилася. Фото: inlviv.in.ua

Судове засідання у справі колишнього мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепи (Супрун), яку підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність, відбулося у Київському районному суді Полтави 26 лютого. Про це «Новинам Донбасу» по телефону повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.



За її словами, засідання відбулося, сторона захисту була присутня, а Нелі Штепи в залі суду не було.



Наразі судово-медичну експертизу щодо обвинуваченої, що проводиться за медичними документами, завершено, її результати невідомі. Ця експертиза повинна була визначити, чи дозволяє стан здоров'я обвинуваченої безпосередньо брати участь у судових засіданнях, і чи дозволяє стан здоров'я обвинуваченої брати їй участь у судових засіданнях дистанційно з використанням засобів відеозв'язку.



Представниця прокуратури додала, що дату наступного судового засідання заплановано на 12 березня 2026 року.



Штепу звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, що спричинило загибель людей) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

