Вже підготовлено плани щодо областей щодо відновлення захисту енергооб'єктів — Зеленський

Вже підготовлено плани щодо областей щодо відновлення захисту енергооб'єктів. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 27 лютого відбулася зустріч з чиновниками, енергетиками та військовослужбовцями. За словами глави держави, підготовлено детальні плани щодо областей — щодо відновлення, оновлення захисту енергетичних об'єктів. Про це повідомив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.



«Доручив доопрацювати деякі моменти та підготувати плани на рівень РНБО — затвердити саме так, на загальнодержавному рівні, що потрібно зробити, що саме забезпечити, хто за це відповідатиме. Я розраховую на максимальне залучення обласної та місцевої влади – тих з них, хто справді може реально працювати, потрібно поширювати хороший досвід, який є в частині областей та громад, для регіонів інших, хто мав більше проблем та невирішених питань цієї зими», — повідомив він.



Зеленський додав, що місцева влада може зробити найбільший внесок у стійкість громад.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

