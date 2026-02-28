На нафтозаводі в Краснодарському краї РФ сталася пожежа через атаку дрону

Ілюстративне фото

У Краснодарському краї Росії у станиці Новомінська Канівського району через падіння уламків БПЛА стався спалах на нафтопереробному заводі.

Про це повідомив оперштаб регіону.

Зазначається, що пожежу на НПЗ у Краснодарському краї гасили 39 осіб, горів один з резервуарів і прилегла територія на площі 150 кв. метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пізніше оперштаб заявив, що пожежу на НПЗ ліквідовано.

Раніше повідомлялося, що вночі 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Луганська» в окупованому Луганську.