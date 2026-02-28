Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На нафтозаводі в Краснодарському краї РФ сталася пожежа через атаку дрону
28 лютого 2026, 10:35

На нафтозаводі в Краснодарському краї РФ сталася пожежа через атаку дрону

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

У Краснодарському краї Росії у станиці Новомінська Канівського району через падіння уламків БПЛА стався спалах на нафтопереробному заводі.

Про це повідомив оперштаб регіону.

Зазначається, що пожежу на НПЗ у Краснодарському краї гасили 39 осіб, горів один з резервуарів і прилегла територія на площі 150 кв. метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пізніше оперштаб заявив, що пожежу на НПЗ ліквідовано.

Раніше повідомлялося, що вночі 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Луганська» в окупованому Луганську.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Росія Атака БПЛА Краснодарський край
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:49
Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
02:20
Вибухи у Луганську: горить нафтобаза
17:34
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму
17:14
ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області
16:57
Донбас SOS запускає музичний проєкт пам'яті
16:26
На ТОТ Херсонської області фермерам анулюють декларації
16:04
У Маріуполі окупанти залучають школярів до мілітаристських ритуалів
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
усі новини
17:49
Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:59
Російські війська почали захищатися «їжаками»
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
12:48
Безпечного шляху до Костянтинівки не залишилося
11:46
За добу поліція зафіксувала понад півтори тисячі ударів по Донецькій області
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
09:27
ЗСУ не дають закріпитися противнику у Горькому
08:40
Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
18:02
«Ми перемогли!»: стали відомі подробиці масового скорочення медиків у Донецькій області
16:58
В Україні перейменували райони в Донецьку, Луганську, Горлівці та Макіївці
16:30
Роком заснування Дружківки тепер вважається 1768-й
15:21
Росія може вийти із мирних переговорів щодо України — ЗМІ
13:46
Три безпілотники армії РФ сьогодні атакували Краматорськ: повідомляють про пораненого
12:59
Війська РФ вранці завдали удару по Слов'янську: пошкоджено близько 40 будинків
12:45
Окраїни Краматорська були обстріляні артилерією РФ — що це означає
11:29
За добу росіяни 16 разів обстріляли Донеччину: є постраждалі
усі новини
ВІДЕО
Кадр із відео ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
01 березня, 14:13
Кадр із відео Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
01 березня, 10:44
Скріншот: t.me/petrenko_iHS ЗСУ не дають закріпитися противнику у Горькому
01 березня, 09:27
Скріншот: ARK (Громадська організація «Порятунок тварин Харків») Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців
01 березня, 08:40
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
01 березня, 08:03
Ілюстративне фото На нафтозаводі в Краснодарському краї РФ сталася пожежа через атаку дрону
28 лютого, 10:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір