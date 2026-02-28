Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
За добу росіяни 16 разів обстріляли Донеччину: є постраждалі
28 лютого 2026, 11:29

За добу росіяни 16 разів обстріляли Донеччину: є постраждалі

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 27 лютого. Фото: ОВА Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 27 лютого. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 28 лютого розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Шахівській громаді пошкоджено 4 будинки. У Святогорівці поранено людину та пошкоджено будинок. Ще один будинок постраждав у Копанях.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку та автомобіль. У Райгородку зруйновано інфраструктуру. У Біленькій пошкоджено 8 приватних будинків та авто. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 37 будинків та 2 машини. Також постраждали будинки у Прилісному. У Дружківці поранено людину та пошкоджено адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Резниківці пошкоджено будинок.

З лінії фронту вдалося евакуювати 331 особу, серед яких 98 дітей, зазначив Філашкін.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:49
Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
02:20
Вибухи у Луганську: горить нафтобаза
17:34
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму
17:14
ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області
16:57
Донбас SOS запускає музичний проєкт пам'яті
16:26
На ТОТ Херсонської області фермерам анулюють декларації
16:04
У Маріуполі окупанти залучають школярів до мілітаристських ритуалів
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
усі новини
17:49
Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:59
Російські війська почали захищатися «їжаками»
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
12:48
Безпечного шляху до Костянтинівки не залишилося
11:46
За добу поліція зафіксувала понад півтори тисячі ударів по Донецькій області
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
09:27
ЗСУ не дають закріпитися противнику у Горькому
08:40
Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
18:02
«Ми перемогли!»: стали відомі подробиці масового скорочення медиків у Донецькій області
16:58
В Україні перейменували райони в Донецьку, Луганську, Горлівці та Макіївці
16:30
Роком заснування Дружківки тепер вважається 1768-й
15:21
Росія може вийти із мирних переговорів щодо України — ЗМІ
13:46
Три безпілотники армії РФ сьогодні атакували Краматорськ: повідомляють про пораненого
12:59
Війська РФ вранці завдали удару по Слов'янську: пошкоджено близько 40 будинків
12:45
Окраїни Краматорська були обстріляні артилерією РФ — що це означає
11:29
За добу росіяни 16 разів обстріляли Донеччину: є постраждалі
усі новини
ВІДЕО
Кадр із відео ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
01 березня, 14:13
Кадр із відео Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
01 березня, 10:44
Скріншот: t.me/petrenko_iHS ЗСУ не дають закріпитися противнику у Горькому
01 березня, 09:27
Скріншот: ARK (Громадська організація «Порятунок тварин Харків») Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців
01 березня, 08:40
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
01 березня, 08:03
Ілюстративне фото На нафтозаводі в Краснодарському краї РФ сталася пожежа через атаку дрону
28 лютого, 10:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір