За добу росіяни 16 разів обстріляли Донеччину: є постраждалі

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 27 лютого. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 28 лютого розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Шахівській громаді пошкоджено 4 будинки. У Святогорівці поранено людину та пошкоджено будинок. Ще один будинок постраждав у Копанях.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку та автомобіль. У Райгородку зруйновано інфраструктуру. У Біленькій пошкоджено 8 приватних будинків та авто. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 37 будинків та 2 машини. Також постраждали будинки у Прилісному. У Дружківці поранено людину та пошкоджено адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Резниківці пошкоджено будинок.

З лінії фронту вдалося евакуювати 331 особу, серед яких 98 дітей, зазначив Філашкін.