Окраїни Краматорська були обстріляні артилерією РФ — що це означає
28 лютого 2026, 12:45

У краматорських групах у соцмережах з'явилася тривожна інформація про те, що російська ствольна артилерія почала діставати до околиць міста. Напередодні місто справді атакували артилерією та безпілотниками. Окремо повідомляється про удари по селищу Біленьке, яке фактично є передмістям Краматорська.

Таким чином, якщо раніше місто в основному зазнавало ударів ракет і безпілотників, то тепер йдеться про загрозу з боку ствольної артилерії, здатної накривати околиці та приміські райони.

Дальність стрілянини залежить від типу зброї, калібру та боєприпасу:

152 мм гаубиці
- Стандартний снаряд: до 24-25 км
- активно-реактивний снаряд: до 28-30 км.

122 мм гаубиці
- в середньому до 15-21 км

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ)
- БМ-21 «Град»: до 20-40 км (залежно від боєприпасу)

Якщо застосовується 152-мм ствольна артилерія, то для поразки Краматорська вогневі позиції можуть знаходитись на відстані до 25–30 кілометрів від цілі. Це означає суттєве наближення лінії активного вогневого впливу до міста та формування нової тактичної загрози для її мешканців.

Ситуація свідчить про розширення зони досяжності російської артилерії та підвищення ризиків для Краматорська як прифронтового міста.

Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Юля Тараруй

