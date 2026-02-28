Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Війська РФ вранці завдали удару по Слов'янську: пошкоджено близько 40 будинків
28 лютого 2026, 12:59

Війська РФ вранці завдали удару по Слов'янську: пошкоджено близько 40 будинків

У Слов'янську близько 40 приватних будинків було пошкоджено внаслідок російського обстрілу вранці 28 лютого. Фото: ДСНС У Слов'янську близько 40 приватних будинків було пошкоджено внаслідок російського обстрілу вранці 28 лютого. Фото: ДСНС

На світанку 28 лютого авіація РФ завдала удару по місту Слов'янськ Краматорського району. Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Донецькій області, внаслідок атаки пошкодження отримали 37 приватних житлових будинків, а також три автомобілі, один з яких спалахнув.

Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували спалах. Інформація про постраждалих не надходила.

ДСНС закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки.

Раніше повідомлялося, що російська армія 27 лютого тричі обстріляла Краматорськ Донецької області. Обійшлося без жертв та постраждалих.

