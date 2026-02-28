Три безпілотники армії РФ сьогодні атакували Краматорськ: повідомляють про пораненого

За попередньою інформацією, внаслідок атаки російських безпілотників у Краматорську поранено одну людину. Фото: МВА

Сьогодні, 28 лютого, Краматорськ Донецької області зазнав обстрілу з боку російської окупаційної армії.

Як повідомила Краматорська МВА, об 11:00, із застосуванням трьох БПЛА «V2U», російські війська завдали ударів по місцевій АЗС.

За попередньою інформацією, поранено одну людину.

Нагадаємо, у краматорських групах у соцмережах з'явилася тривожна інформація про те, що російська ствольна артилерія почала діставати до околиць міста. Напередодні місто справді атакували артилерією та безпілотниками. Окремо повідомляється про удари по селищу Біленьке, яке фактично є передмістям Краматорська.