Росія може вийти із мирних переговорів щодо України — ЗМІ

Російські чиновники все більше схиляються до думки, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під керівництвом США, якщо Київ не готовий поступитися територією задля досягнення угоди, повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Раунд переговорів, який, ймовірно, пройде 4-5 березня, матиме вирішальне значення для визначення, чи сторони зможуть домовитися про умови припинення війни, заявили два джерела, близькі до Кремля.

Росія швидше за все вийде з переговорів, якщо президент України Володимир Зеленський не піде на поступки, сказали співрозмовники Bloomberg.

Росія готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести війська з території Донецької області, що залишається під її контролем, повідомило одне з джерел. За цим швидко піде зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа та Зеленського для підтвердження угоди, що призведе до взаємного виведення російської та української армій, додало джерело.

Ймовірно, йдеться про відведення військових із території, яку покине українська армія.

Видання зазначає, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запитання щодо коментарів. У п'ятницю він заявив журналістам, що ведеться підготовка до наступного раунду переговорів, хоча Росія не бачить «суттєвих змін» у позиції України. Білий дім не відповів на запит про коментар.