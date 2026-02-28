Роком заснування Дружківки тепер вважається 1768-й

Дружківка. Фото: НД

На підставі розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації роком заснування Дружківки тепер вважається 1768-ий, а не 1781-ий, як вважалося раніше.

У розпорядженні наголошується, що у 2024 році дружківські краєзнавці та місцева робоча група з дерусифікації порушили питання про дату заснування міста. Метою зміни дати стала протидія історичній антиукраїнській пропаганді, подолання її наслідків та популяризації історії України.

Через два роки рішення про зміну року заснування міста ухвалено.

Текст розпорядження глави тут: МВАhttps://druisp.gov.ua/images/DocumVA/Rozp/2026/rozp_va_37_2026.pdf

Текст звернення Українського інституту національної пам'яті на ім'я голови Дружківської ГВА та пояснювальна записка дружківських краєзнавців тут: https://druisp.gov.ua/images/DocumVA/Rozp/2026/dod_rozp_va_37_2026