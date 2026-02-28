В Україні перейменували райони в Донецьку, Луганську, Горлівці та Макіївці

Українська влада перейменувала райони у Донецьку, Луганську, Макіївці та Горлівці, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей.
Про це стало відомо з розпоряджень голови Донецької ОДА №124/5-26 від 26 лютого 2026 року та голови Луганської ОДА №75 від 27 лютого 2026 року.
Згідно з розпорядженнями, у Донецьку Будьонівський район став Богодухівським, Ворошиловський – Юзовським, Калінінський – Каліновським, Кіровський – Рутченківським, Куйбишевський – Смолянським, Ленінський – Олександрівським, Петровський – Вознесенським, Пролетарський – Чумаковським;
у Луганську за Артемівським районом закріплено назву Вільхівський, за Жовтневим – Вергунський, за Ленінським – Шевченківський;
у Макіївці Кіровський район перетворився на Грузський, Радянський – на Ханжонківський, Червоногвардійський – на Берестовський;
у Горлівці Калінінський район перейменували на Кіндратівський.
Раніше повідомлялося, що на підставі розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації роком заснування Дружківки тепер вважається 176-ий, а не 1781-ий, як вважалося раніше. У розпорядженні наголошується, що у 2024 році дружківські краєзнавці та місцева робоча група з дерусифікації порушили питання про дату заснування міста. Метою зміни дати стала протидія історичній антиукраїнській пропаганді, подолання її наслідків та популяризації історії України.
