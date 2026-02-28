«Ми перемогли!»: стали відомі подробиці масового скорочення медиків у Донецькій області

Масового скорочення медпрацівників станції швидкої медичної допомоги Мирнограда не буде. Натомість буде звільнено кількох топ-чиновників охорони здоров'я Донецької області.

Про це «Новинам Донбасу» повідомили працівники станції швидкої Мирнограда. За словами медиків, сьогодні, 28 лютого, у селищі Олександрівка Краматорського району у них відбулася зустріч із міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, а також головою Донецької облдержадміністрації Вадимом Філашкіним.

«На зустрічі міністр повідомив, що ніхто нас звільняти не буде. Натомість звільняють директора Департаменту охорони здоров'я Донецької області, керівника КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», директора станції швидкої медичної допомоги Мирнограда. Також Міністр представив нам нового керівника Департаменту охорони здоров'я Донецької області. Завдяки розголосу ми перемогли!Правда є!» , — розповіли медпрацівники.

Також колектив станції швидкої повідомив, що Міністр пообіцяв їм перерахунок заробітної плати. Також голова МОЗ України повідомив, що будуть відремонтовані автомобілі швидкої допомоги, які були пошкоджені дронами. За словами медиків, їхнє колишнє керівництво знало про проблему з ремонтом авто, але нічого не робило.

«У кількох автомобілів було пошкоджено лобове скло. Наші водії пропонували власним коштом їх відремонтувати, але їм відмовили. Автомобілі зрештою стояли поруч із швидкою і за нашою інформацією нібито за документами вважалося, що знаходяться на СТО в ремонті», — розповіли медпрацівники.

За коментарем «Новини Донбасу» звернулися до Михайла Рябинчука — начальника відділу комунікації та просування здоров'я ЦОЗ МОЗ України. Він сказав, що за його інформацією нікого з медпрацівників звільняти не будуть.

«Сьогодні міністр працює на Донеччині і скоро у нас буде про це новина. З погляду міністерства, всі фінансові ресурси установа має», — зазначив він.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що до 1 квітня 2026 року планують звільнити понад 40 працівників станції швидкої допомоги Мирнограда, що нині базується у Новодонецькому. Наказ про скорочення штату було підписано ще у грудні 2025 року. В офіційних документах причиною вказано зменшення кількості дзвінків та «оптимізація».