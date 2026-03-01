Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку

Увечері 28 лютого 2026 року в окупованій Макіївці Донецької області трапилась серія ударів безпілотних літальних апаратів. Основною ціллю, за повідомленнями місцевих джерел, стала нафтобаза — на об'єкті спалахнула пожежа.



Очевидці повідомляють про сильну детонацію та густий дим, який було видно з різних районів міста. Вибухи також були зафіксовані у Донецьку та Харцизьку. Інформація розповсюджувалася переважно через місцеві Telegram-канали та повідомлення мешканців.

Офіційних підтверджень на час публікації не надходило. За даними, вогонь охопив резервуари з паливом на території нафтобази в Макіївці. Внаслідок пожежі та можливої детонації виникли перебої з електропостачанням у низці районів окупованої частини Донецької області.



Повідомляється про двох постраждалих цивільних осіб: дівчину 2004 року народження з Калінінського району Донецька та чоловіка 1980 року народження з Червоногвардійського району Макіївки.



Крім того, пошкодження отримали дві медичні установи та кілька багатоквартирних житлових будинків. Про це заявив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін у своєму Telegram-каналі.



За попередньою інформацією, удари припали на об'єкти, пов'язані з паливною та логістичною інфраструктурою.

Раніше в Макіївці вже фіксувалися атаки на склади та об'єкти зберігання нафтопродуктів, що може свідчити про системний характер ударів по логістичним ланцюжкам у регіоні.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»