Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців
01 березня 2026, 08:40

Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців

Скріншот: ARK (Громадська організація «Порятунок тварин Харків») Скріншот: ARK (Громадська організація «Порятунок тварин Харків»)

Собаку на прізвисько Віва з Олексієво-Дружківки Донецької області всиновила у Бельгії родина українців. Про це повідомила громадська організація «Порятунок тварин Харків».

Під час обстрілу Віва виявилася заблокованою на п'ятому поверсі зруйнованого будинку. Майже місяць вона провела там у повній ізоляції — без води, їжі та будь-якої допомоги. У той період служби ДСНС вже не заїжджали до міста, і тварина фактично була залишена напризволяще.

Щоб врятувати собаку, волонтерам Руслану та Симоні довелося організувати дводенну спецоперацію разом із військовим. Тільки завдяки їхнім зусиллям Віву вдалося евакуювати та вивезти у безпечне місце.

Після порятунку собака проходила реабілітацію у центрі ARK. Її історія глибоко зачепила українку Тетяну, яка зараз живе в Бельгії.

«Я вирішила її усиновити, бо так підказало серце, — розповідає Тетяна. — Коли я дізналася про її історію, я просто не змогла залишитися осторонь. Вона з України, майже з мого рідного краю. Я зараз живу у Бельгії, але душею завжди вдома. Думка про те, що вона стільки часу була без води та їжі, дуже мене зачепила. Мені хотілося врятувати хоча б одну маленьку душу і подарувати їй любов, безпеку та спокійне життя».

Сьогодні Віва живе у новій родині та оточена турботою. «Вона щаслива, і ми її дуже любимо. Віва стала справжнім членом нашої родини», — каже Тетяна.

Раніше «Новини Донбасу» писали про дводенну операцію з порятунку шарпея Віва зі зруйнованого будинку.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Олексієво-Дружківка
Інше
порятунок тварин
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
02:20
Вибухи у Луганську: горить нафтобаза
17:34
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму
17:14
ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області
16:57
Донбас SOS запускає музичний проєкт пам'яті
16:26
На ТОТ Херсонської області фермерам анулюють декларації
16:04
У Маріуполі окупанти залучають школярів до мілітаристських ритуалів
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
усі новини
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
10:15
Троє людей загинули у Краматорську внаслідок російського обстрілу
09:47
Пожежа на НПЗ у Комі: горіла установка в Ухті
09:32
У Новоросійську введено режим НС після нічної атаки
09:22
Армія РФ дронами атакувала Слов'янськ, є пошкодження
08:39
Сили ППО збили 84 БПЛА
08:26
Внаслідок російського обстрілу в Олексієво-Дружківці загинув мирний житель
07:56
У лютому окупанти захопили 126 кв. км — удвічі менше, ніж у січні
17:49
Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:59
Російські війська почали захищатися «їжаками»
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
12:48
Безпечного шляху до Костянтинівки не залишилося
11:46
За добу поліція зафіксувала понад півтори тисячі ударів по Донецькій області
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
09:27
ЗСУ не дають закріпитися противнику в Горькому
08:40
Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на НПЗ у Комі: горіла установка в Ухті Пожежа на НПЗ у Комі: горіла установка в Ухті
02 березня, 09:47
У Новоросійську введено режим НС після нічної атаки У Новоросійську введено режим НС після нічної атаки
02 березня, 09:32
Кадр із відео ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
01 березня, 14:13
Кадр із відео Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
01 березня, 10:44
Скріншот: t.me/petrenko_iHS ЗСУ не дають закріпитися противнику в Горькому
01 березня, 09:27
Скріншот: ARK (Громадська організація «Порятунок тварин Харків») Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців
01 березня, 08:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір