На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова

На тимчасово окупованій території Запорізької області було атаковано машину, яка прямувала трасою «Василівка—Бердянськ». За наявною інформацією, в автомобілі були волонтери з Ростова-на-Дону.



Внаслідок удару одна жінка загинула на місці. Ще одна отримала важкі опіки та множинні осколкові поранення по всьому тілу. Постраждалу доправили до Токмацької центральної районної лікарні, яка перебуває під контролем окупаційних структур.



Крім того, повідомляється, що кількість постраждалих під час нічної атаки на території, підконтрольній угрупованню «ДНР», зросла до шести осіб. Також з'явилася інформація про пошкодження приватного житлового будинку та автомобіля у Макіївці.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що внаслідок удару БПЛА по Макіївці спалахнула нафтобаза, зафіксовано також вибухи в Донецьку та Харцизьку.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»