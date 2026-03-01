Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка

Кадр із відео

На тимчасово окупованій території Запорізької області продовжується мобілізація місцевих жителів до лав російських військ. Як повідомляє «Запоріжжя | Оперативно», одним із таких випадків стала історія 18-річного мешканця села Велика Знам'янка Василівського району.



Юнака мобілізували представники окупаційних структур і направили служити до підрозділів РФ. Згодом він опинився на фронті, де був узятий в полон українським військовим — своїм земляком із позивним «Вольт», який проходить службу у 158-й окремій бригаді ЗСУ.

За словами самого хлопця, він спочатку не планував проходити термінову службу. Щоб уникнути призову, він підписав контракт, розраховуючи служити на кораблі. Перші два тижні він справді перебував у порту Севастополя.

Однак пізніше його перевели до 810-ї бригади морської піхоти РФ, після чого відправили до зони бойових дій. Таким чином, 18-річний мешканець Запорізької області опинився по інший бік фронту, фактично беручи участь у бойових діях на території своєї країни.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»