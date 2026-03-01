Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
За добу поліція зафіксувала понад півтори тисячі ударів по Донецькій області
01 березня 2026, 11:46

За добу поліція зафіксувала понад півтори тисячі ударів по Донецькій області

Фото: Національна поліція України Фото: Національна поліція України

Минулої доби, 28 лютого, російські війська завдали по Донецькій області 1513 ударів по лінії фронту та житлових районах. Поліція Донеччини документує наслідки обстрілів, внаслідок яких загинули троє людей і ще п'ятеро отримали поранення.

Під вогнем опинилися десять населених пунктів: Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ, селища Донецьке, Райгородок, Суханівка та село Львівка.

Загалом пошкоджено 79 цивільних об'єктів, серед них 60 житлових будинків. У Костянтинівці російська артилерія завдала удару по місту — загинув чоловік. У селищі Донецьке жертвами обстрілів стали двоє мирних мешканців.

Краматорськ зазнав атаки чотирьох безпілотників. Поранення отримали дві особи, пошкоджено автозаправну станцію та об'єкт інфраструктури. По Дружківці російські війська скинули шість авіабомб «КАБ-250», а також застосували FPV-дрони.

Постраждав один цивільний, зруйновано п'ять приватних будинків, господарську споруду та п'ять одиниць цивільного транспорту. У Добропіллі людина отримала поранення внаслідок влучання авіабомби «КАБ-250». У селі Львівка безпілотник «Ланцет» уразив вантажний автомобіль служби експресдоставки — одну людину поранено.

Слов'янськ зазнав удару трьома авіабомбами «КАБ-250» — пошкоджено 37 приватних будинків та два автомобілі. Суханівку обстріляли з РСЗВ «Смерч»: зруйновано 17 приватних будинків, магазин та три цивільні автомобілі.

У Миколаївці пошкоджено об'єкт інфраструктури, у Райгородці — приватний будинок. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки обстрілів та документувати воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, вчора Краматорськ Донецької області зазнав обстрілу з боку російської окупаційної армії.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Костянтинівка Краматорськ Дружківка Добропілля Донецьке
Інше
російські обстріли
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
02:20
Вибухи у Луганську: горить нафтобаза
17:34
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму
17:14
ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області
16:57
Донбас SOS запускає музичний проєкт пам'яті
16:26
На ТОТ Херсонської області фермерам анулюють декларації
16:04
У Маріуполі окупанти залучають школярів до мілітаристських ритуалів
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
усі новини
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
10:15
Троє людей загинули у Краматорську внаслідок російського обстрілу
09:47
Пожежа на НПЗ у Комі: горіла установка в Ухті
09:32
У Новоросійську введено режим НС після нічної атаки
09:22
Армія РФ дронами атакувала Слов'янськ, є пошкодження
08:39
Сили ППО збили 84 БПЛА
08:26
Внаслідок російського обстрілу в Олексієво-Дружківці загинув мирний житель
07:56
У лютому окупанти захопили 126 кв. км — удвічі менше, ніж у січні
17:49
Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:59
Російські війська почали захищатися «їжаками»
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
12:48
Безпечного шляху до Костянтинівки не залишилося
11:46
За добу поліція зафіксувала понад півтори тисячі ударів по Донецькій області
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
09:27
ЗСУ не дають закріпитися противнику в Горькому
08:40
Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на НПЗ у Комі: горіла установка в Ухті Пожежа на НПЗ у Комі: горіла установка в Ухті
02 березня, 09:47
У Новоросійську введено режим НС після нічної атаки У Новоросійську введено режим НС після нічної атаки
02 березня, 09:32
Кадр із відео ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
01 березня, 14:13
Кадр із відео Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
01 березня, 10:44
Скріншот: t.me/petrenko_iHS ЗСУ не дають закріпитися противнику в Горькому
01 березня, 09:27
Скріншот: ARK (Громадська організація «Порятунок тварин Харків») Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців
01 березня, 08:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір