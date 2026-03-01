За добу поліція зафіксувала понад півтори тисячі ударів по Донецькій області

Фото: Національна поліція України

Минулої доби, 28 лютого, російські війська завдали по Донецькій області 1513 ударів по лінії фронту та житлових районах. Поліція Донеччини документує наслідки обстрілів, внаслідок яких загинули троє людей і ще п'ятеро отримали поранення.



Під вогнем опинилися десять населених пунктів: Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ, селища Донецьке, Райгородок, Суханівка та село Львівка.



Загалом пошкоджено 79 цивільних об'єктів, серед них 60 житлових будинків. У Костянтинівці російська артилерія завдала удару по місту — загинув чоловік. У селищі Донецьке жертвами обстрілів стали двоє мирних мешканців.



Краматорськ зазнав атаки чотирьох безпілотників. Поранення отримали дві особи, пошкоджено автозаправну станцію та об'єкт інфраструктури. По Дружківці російські війська скинули шість авіабомб «КАБ-250», а також застосували FPV-дрони.



Постраждав один цивільний, зруйновано п'ять приватних будинків, господарську споруду та п'ять одиниць цивільного транспорту. У Добропіллі людина отримала поранення внаслідок влучання авіабомби «КАБ-250». У селі Львівка безпілотник «Ланцет» уразив вантажний автомобіль служби експресдоставки — одну людину поранено.



Слов'янськ зазнав удару трьома авіабомбами «КАБ-250» — пошкоджено 37 приватних будинків та два автомобілі. Суханівку обстріляли з РСЗВ «Смерч»: зруйновано 17 приватних будинків, магазин та три цивільні автомобілі.



У Миколаївці пошкоджено об'єкт інфраструктури, у Райгородці — приватний будинок. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки обстрілів та документувати воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

Нагадаємо, вчора Краматорськ Донецької області зазнав обстрілу з боку російської окупаційної армії.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»