Безпечного шляху до Костянтинівки не залишилося

Фото: 49-й ОШБ «Карпатська Січ»

Костянтинівка перетворюється на місто-примару під систематичними ударами російської армії. Фотографії зруйнованого міста опублікував 49-й окремий штурмовий батальйон «Карпатська Січ».



Безпечних шляхів сюди не існує. Транспорт став пріоритетною ціллю для ворожих дронів, тому єдиний спосіб дістатися позицій — йти пішки, обережно обминаючи свіжі вирви та обгорілу техніку.



Серед руїн та постійної загрози бомбардувань продовжують залишатися мирні жителі. Життя тут триває всупереч логіці та інстинкту самозбереження. Незважаючи на всі труднощі, 49 ОШБ «Карпатська Січ» залишається в секторі. Українські захисники тримають стрій і продовжують виконувати бойові завдання, незважаючи на руйнування та небезпеку.

Нагадаємо, у Костянтинівці від учорашнього удару російської артилерії загинув чоловік.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»