ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях

Кадр із відео

Сили оборони України завдали серії ударів по ключових військових об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, а також по цілях у Бєлгородській області РФ.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, цілями стали критично важливі елементи військової інфраструктури противника — системи ППО, склади забезпечення та пункти управління безпілотниками.

У ніч на 1 березня були уражені радіолокаційні станції зенітних ракетних комплексів С-300 на ТОТ Донецької області. У районі населеного пункту Мангуш удар припав по РЛС комплексу С-300, а біля Новокраснівки — по станції радіолокації С-300В4.

Крім того, українські військові атакували склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Ялта, а також район зосередження живої сили біля Молодого Шахтаря.



На тимчасово окупованій частині Запорізької області під удари потрапили склад паливно-мастильних матеріалів у районі Пришиба, ремонтний підрозділ російських військ в Багатівці, а також місця концентрації особового складу у районах Дунаївки та Полтавки.



Напередодні, 28 лютого, Сили оборони України уразили пункти управління безпілотними літальними апаратами противника в районі Прилєсьє Бєлгородської області РФ і неподалік Родинського в Донецькій області.



Також зафіксовано влучання у район зосередження живої сили противника у Степногірську та на ТОТ Запорізької області, в районі Успенівки, — пункту управління БпЛА.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що ТОТ Донецької області зазнала атаки БПЛА. Удари припали на об'єкти, пов'язані з паливною та логістичною інфраструктурою.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»