Російські війська почали захищатися «їжаками»

Скріншот із пропагандистських ресурсів

Угруповання російських військ «Запад», що діє на Лиманському та Куп'янському напрямках, почало оснащувати танки Т-80БВ захисними навісами «Їжак». Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

За інформацією відомства, роботи виконують військовослужбовці ремонтної роти 13-го танкового полку 4-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

За даними, конструкція «Їжак» призначена для протидії FPV-дронам та кумулятивним боєприпасам. Навіс є металевим каркасом, до якого кріпляться близько 1300 «віників» — пучків з розплетених металевих тросів.



Згідно із заявою російської сторони, при влучанні FPV-дрону в таку конструкцію він має «заплутатися» у металевих тросах, що нібито знижує ймовірність ураження основної броні танка.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали серії ударів по ключових військових об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, а також по цілях у Бєлгородській області РФ.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»