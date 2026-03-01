Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські війська почали захищатися «їжаками»
01 березня 2026, 14:59

Російські війська почали захищатися «їжаками»

Скріншот із пропагандистських ресурсів Скріншот із пропагандистських ресурсів

Угруповання російських військ «Запад», що діє на Лиманському та Куп'янському напрямках, почало оснащувати танки Т-80БВ захисними навісами «Їжак». Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

За інформацією відомства, роботи виконують військовослужбовці ремонтної роти 13-го танкового полку 4-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

За даними, конструкція «Їжак» призначена для протидії FPV-дронам та кумулятивним боєприпасам. Навіс є металевим каркасом, до якого кріпляться близько 1300 «віників» — пучків з розплетених металевих тросів.

Згідно із заявою російської сторони, при влучанні FPV-дрону в таку конструкцію він має «заплутатися» у металевих тросах, що нібито знижує ймовірність ураження основної броні танка.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали серії ударів по ключових військових об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, а також по цілях у Бєлгородській області РФ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Інше
техніка РФ на фронті
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
02:20
Вибухи у Луганську: горить нафтобаза
17:34
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму
17:14
ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області
16:57
Донбас SOS запускає музичний проєкт пам'яті
16:26
На ТОТ Херсонської області фермерам анулюють декларації
16:04
У Маріуполі окупанти залучають школярів до мілітаристських ритуалів
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
19:11
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
13:13
ССО уразили С-400 та знищили «Панцир-С1» у Криму
09:52
На окупованій Луганщині дітей з семи років вчитимуть стріляти та керувати дронами – ОВА
19:55
На захопленій Луганщині проблеми з інтернетом: окупанти заявили про хакерську атаку на «провайдерів»
18:11
Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини: низка населених пунктів без світла
16:58
Жителя Маріуполя засудили до колонії за коментарі у Telegram
16:30
Українські дрони знищили РСЗВ, ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів у Криму та Запорізькій області
16:15
Сили оборони вдарили по МТС та ремонтній базі російських солдатів у Запорізькій області
15:44
ЗСУ вразили на окупованій Донеччині пункти управління та склади боєприпасів росіян
усі новини
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
10:15
Троє людей загинули у Краматорську внаслідок російського обстрілу
09:47
Пожежа на НПЗ у Комі: горіла установка в Ухті
09:32
У Новоросійську введено режим НС після нічної атаки
09:22
Армія РФ дронами атакувала Слов'янськ, є пошкодження
08:39
Сили ППО збили 84 БПЛА
08:26
Внаслідок російського обстрілу в Олексієво-Дружківці загинув мирний житель
07:56
У лютому окупанти захопили 126 кв. км — удвічі менше, ніж у січні
17:49
Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:59
Російські війська почали захищатися «їжаками»
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
12:48
Безпечного шляху до Костянтинівки не залишилося
11:46
За добу поліція зафіксувала понад півтори тисячі ударів по Донецькій області
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
09:27
ЗСУ не дають закріпитися противнику в Горькому
08:40
Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
18:02
«Ми перемогли!»: стали відомі подробиці масового скорочення медиків у Донецькій області
16:58
В Україні перейменували райони в Донецьку, Луганську, Горлівці та Макіївці
16:30
Роком заснування Дружківки тепер вважається 1768-й
15:21
Росія може вийти із мирних переговорів щодо України — ЗМІ
13:46
Три безпілотники армії РФ сьогодні атакували Краматорськ: повідомляють про пораненого
12:59
Війська РФ вранці завдали удару по Слов'янську: пошкоджено близько 40 будинків
12:45
Окраїни Краматорська були обстріляні артилерією РФ — що це означає
11:29
За добу росіяни 16 разів обстріляли Донеччину: є постраждалі
10:35
На нафтозаводі в Краснодарському краї РФ сталася пожежа через атаку дрону
09:50
Ізраїль та США завдають ударів по ядерних об'єктах в Ірані
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на НПЗ у Комі: горіла установка в Ухті Пожежа на НПЗ у Комі: горіла установка в Ухті
02 березня, 09:47
У Новоросійську введено режим НС після нічної атаки У Новоросійську введено режим НС після нічної атаки
02 березня, 09:32
Кадр із відео ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
01 березня, 14:13
Кадр із відео Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
01 березня, 10:44
Скріншот: t.me/petrenko_iHS ЗСУ не дають закріпитися противнику в Горькому
01 березня, 09:27
Скріншот: ARK (Громадська організація «Порятунок тварин Харків») Віву з Олексієво-Дружківки всиновила родина українців
01 березня, 08:40

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір