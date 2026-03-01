У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло

Фото: АТЕШ

В окупованій Горлівці Донецької області фіксуються випадки системного пограбування, в якому, за даними агентів руху «АТЕШ», беруть участь місцеві колаборанти, які працюють у структурах окупаційної адміністрації.

Як стверджують джерела серед мешканців міста, схема діє за відпрацьованим сценарієм. Представники окупаційних органів або їх наближені обирають забезпечених сусідів і передають дані силовим структурам РФ.

Приводом для затримання стають звинувачення у «проукраїнській позиції», «сприянні ЗСУ» або формулювання про «неблагонадійність». Конкретні докази при цьому, як повідомляється, найчастіше відсутні.

Після того, як людей увозять, їхні квартири та майно фактично переходять під контроль ініціаторів доносу. В житло заселяються нові «власники», а особисті речі та цінності привласнюються.



Таким чином, затримання використовуються як інструмент перерозподілу нерухомості. За наявною інформацією, до подібної схеми може бути причетна Кудрякова Адія Абдрашитівна, яка обіймає посаду одного із заступників окупаційної адміністрації.

Представники руху «АТЕШ» заявляють, що збирають свідчення щодо кожного епізоду. Документуються прізвища тих, хто писав доноси, дані постраждалих, перелік привласненого майна та інформація про представників окупаційних структур, які сприяли реалізації схеми. Зібрані матеріали, як стверджується, призначені для подальшої правової оцінки.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»