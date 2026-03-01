Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»

Юлія Сажаєва. Фото з пропагандистських ресурсів

Призначений Росією очільник окупованої частини Запорізької області Євген Балицький повідомив про затвердження кандидатури Юлії Сажаєвої на посаду «уповноваженого з прав дитини».



Юлія Сажаєва 1979 року народження, уродженка Запоріжжя. Вона включена до списку осіб, причетних до депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій України.



Раніше, у статусі радника «голови військово-цивільної адміністрації з прав дитини в Запорізькій області», Сажаєва публічно підтримувала та реалізовувала політику Кремля щодо вивезення українських дітей до Росії.



Йшлося, зокрема, про так звану «інтеграцію» дітей з ТОТ України в російський культурно-освітній простір та систему цивільно-патріотичного виховання РФ. Крім того, Сажаєва було нагороджено окупаційною владою медаллю «За заслуги перед Запорізькою областю».

За оцінками української сторони, подібні ініціативи використовують для пропагандистської легалізації тимчасової окупації українських територій.

Нагадаємо, російська окупаційна влада продовжує посилювати мілітаризацію українських дітей на тимчасово захоплених територіях України.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»