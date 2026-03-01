Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
01 березня 2026, 17:49

Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ

Психушка та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ

З 1 березня в Росії набула чинності низка нових законів, які безпосередньо зачіпають тимчасово окуповані території України. Частина змін стосується контролю над зв'язком, майном громадян та повсякденного життя людей.

Роботодавці отримали право спрямовувати співробітників на психіатричне обстеження у разі «помічених відхилень». Операторів зв'язку зобов'язали на першу вимогу ФСБ блокувати абонентам зв'язок. При цьому компанії звільняються від відповідальності за перебої та неякісні послуги під час глушіння сигналу. Вимагати перерахунок за зв'язок більше не можна.

Влада зможе вилучати дачні ділянки, якщо власник не бореться з бур'янами, — йому загрожує штраф до 700 тисяч рублів або конфіскація ділянки. Криптовалюту офіційно визнано майном. Тепер її можна конфіскувати у межах кримінальних справ.

Набула чинності заборона на фільми, які, за версією влади, дискредитують традиційні цінності. Кінотеатри зобов'язані прибрати такі картини як із офлайн-, так і з онлайн-прокату. Газові служби отримали право відключати споживачів від газопостачання за «порушення» правил експлуатації.

Крім того, в РФ почав діяти новий ГОСТ на банани — мінімальна довжина плодів має становити 14 сантиметрів. Банани почнуть вирощувати у РФ. Під заборону потрапили англіцизми на вивісках та табличках.

Таксопарки зобов'язали переходити на автомобілі Lada. У соцмережах користувачі іронізують: «Не інакше як поповнення бюджету з повітря».

Раніше «Новини Донбасу» писали, як нові банківські правила РФ вдарили по мешканцях окупованих територій.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

